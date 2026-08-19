Атаки з логістичних та інфраструктурних об'єктів РФ змусили Путіна визнати шкоду

Російський лідер Володимир Путін прокоментував активізацію українських атак по логістичних та інфраструктурних об’єктах в Росії. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Зазначається, що на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів очільник Кремля, зокрема, стверджував, що «критичних» змін через атаки України «немає, не було і бути не може», водночас визнавши, ці удари «завдають шкоди» Росії.

«Але шкоди вони нам, звичайно, завдають. Ми це розуміємо, і бачимо, і знаємо», – сказав Путін.

За його словами, пошкодження унаслідок атак по логістичних та складських потужностях потребують відновлення, у тому числі за участі держави.

Путін доручив уряду схвалити програму відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв ForUA, за даними Міноборони України, станом на 16 серпня Сили оборони України вивели з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries.

У ніч проти вівторка, 18 серпня, група безпілотників здійснила ураження логістичного центру компанії Wildberries у Московській області.

У ніч проти 19 серпня дрони атакували військовий завод ім. Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ, на території виникло масштабне задимлення.

Також після нічної атаки дронів у російській Уфі спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних заводів, який перебував на ремонті.