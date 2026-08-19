Пошуки безвісти зниклих: Офіс омбудсмена РФ верифікував 79 осіб – Лубінець

Офіс уповноваженої з прав людини в Російській Федерації встановив місцеперебування 79 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі за результатами переговорів із російською омбудсманкою Яною Лантратовою.

Лубінець і Лантратова обговорили продовження обмінних процесів.

Як поінформував Лубінець, "російська сторона поінформувала про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені. Яна Лантратова прийняла рішення запустити системний моніторинг місць утримання наших військовополонених, залучивши всю регіональну структуру, тобто відвідування будуть постійними".

Що стосується пошуку осіб зниклих безвісти, поінформував Лубінець, російська омбудсманка повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими.

Лубінець нагадав на переговорах, що очікує відповіді на листа від родин військовополонених із Оленівки, якого він передав під час минулої зустрічі, та наголосив на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених.

"Обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших захисників для їхніх сімей", - поінформував Лубінець.

Йшлося також про цивільні й гуманітарні питання. Зокрема Лубінець і Лантратова обговорили ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних.

"Підняв питання щодо створення моніторингової місії з числа закордонних омбудсманів — наразі воно опрацьовується. Також працюємо над можливістю телефонних дзвінків українських військовополонених рідним та іншими гуманітарними напрямами", - поінформував Лубінець.

Він підкреслив: "Найважливіший результат перемовин — це наші люди, які вдома і яких нарешті змогли обійняти рідні".