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Столиця

У столиці автомобіль врізався в маршрутку і вилетів на зупинку: 2 людей загинули, 4 постраждали

У столиці автомобіль врізався в маршрутку і вилетів на зупинку: 2 людей загинули, 4 постраждали

Близько 9 години ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі, що призначено для громадського транспорту зі сторони вул. Єреванська у напрямку вул. Уманська, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду.

Після цього автомобіль у некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Наразі відомо про двох загиблих жінок, та чотирьох постраждалих.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Фото: Київської міської прокуратури.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївДТПавтомобільполіціямаршрутка
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