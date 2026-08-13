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Енергетика

Через російські обстріли без світла залишилися жителі чотирьох регіонів України

Через російські обстріли без світла залишилися жителі чотирьох регіонів України

Через російські обстріли без світла залишилися жителі чотирьох областей України

Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури 13 серпня частина споживачів в Одеській, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Водночас у Міністерстві енергетики зазначили, що застосування графіків погодинних відключень протягом 13 серпня не прогнозується.

Споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 8,9% меншим, ніж у цей самий час напередодні.

В «Укренерго» пояснили, що на зниження попиту вплинуло похолодання в більшості регіонів. Через це українці стали менше користуватися кондиціонерами.

Крім того, ясна погода сприяє ефективнішій роботі побутових сонячних електростанцій, що також зменшує обсяг електроенергії, яку споживачі отримують із загальної мережі.

Енергетики закликали переносити активне споживання електроенергії на період із 10:00 до 16:00, коли промислові сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. Водночас жителів Одеської області просять економити електроенергію протягом усієї доби.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію щодо можливих відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

енергетикаблекаутНЕК Укренерго
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