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Начальника Миколаївського ТЦК підозрюють у вимаганні $15 тисяч за уникнення мобілізації

Начальника Миколаївського ТЦК підозрюють у вимаганні $15 тисяч за уникнення мобілізації

Начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння військовозобов’язаним в уникненні мобілізаційних заходів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше суд обрав керівнику Миколаївського обласного ТЦК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 4 млн 659 тисяч гривень.

За матеріалами слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних. За 15 тисяч доларів він нібито мав посприяти тому, щоб чоловіків зняли з розшуку в системі «Оберіг», а також створити умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, слідство встановило ще один епізод. За версією правоохоронців, начальник ТЦК обіцяв допомогти військовозобов’язаному, якого вже мобілізували. Йшлося про сприяння у тому, щоб чоловіка не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Посадовцю повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що його офіс неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики в роботі цього ТЦК.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ розпочало операцію «Чесний призов». У межах операції обшуки проводили у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Правоохоронці заявляли, що метою операції є виявлення та припинення зловживань посадовців, порушень прав громадян і корупційних схем.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прокуратураТЦК та СПТЦКОфіс Генпрокурора
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