Росія отримала можливість не скорочувати витрати на війну

Попри проблеми російської економіки, Кремль наразі не має гострої потреби скорочувати видатки на війну проти України. Зростання світових цін на нафту дозволило Росії отримати додаткові доходи та відтермінувати можливе посилення бюджетного тиску. Додаткові нафтові доходи можуть дозволити Путіну продовжувати військову кампанію проти України щонайменше до наступної весни або ще один військовий «сезон», повідомляє Fox News із посиланням на представника європейської розвідки

На початку року вартість російської нафти Urals опускалася приблизно до 40 доларів за барель і нижче. Водночас у другому кварталі ціна зросла до близько 82 доларів за барель — приблизно у півтора раза більше, ніж роком раніше. За даними, наведеними видання, у квітні–червні це забезпечило російській економіці близько 30 млрд доларів додаткових експортних надходжень. Зросли й доходи російського бюджету від нафтогазового сектору. У липні вони становили 934 млрд рублів — це найвищий показник більш ніж за рік.

Вищі ціни на нафту допомогли Москві скоротити бюджетний дефіцит і відкласти момент, коли економічні проблеми можуть змусити Кремль робити складніший вибір між військовими витратами та іншими потребами держави. «Це не вирішує фундаментальних економічних проблем у Росії», — зазначив представник європейської розвідки. Водночас, за його словами, з точки зору бюджету Путін наразі не перебуває під критичним тиском.

Попри зростання нафтових доходів, фінансове становище Росії залишається складним. За даними Мінфіну РФ, за січень–липень дефіцит федерального бюджету сягнув 6,5 трлн рублів. Це вже перевищує показник, який російська влада планувала отримати за весь 2026 рік. За прогнозом Сбербанку, до кінця року дефіцит може збільшитися приблизно до 7 трлн рублів. Таким чином, високі ціни на нафту не усунули проблем російської економіки. Вони лише дали Кремлю додатковий фінансовий ресурс і час для продовження нинішньої політики.

Старша наукова співробітниця Peterson Institute for International Economics Еліна Рибакова вважає, що нинішній рівень економічного тиску навряд чи змусить Путіна припинити війну. За її оцінкою, для серйозного впливу на здатність Росії фінансувати війну потрібен значно сильніший удар по її нафтових доходах. Одним із можливих сценаріїв вона назвала ситуацію, за якої ціна на нафту протягом року утримувалася б на рівні близько 35–40 доларів за барель. Однак наразі такий сценарій виглядає малоймовірним на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході, яка підтримує високі ціни на нафту.

Отже, російська економіка не позбулася своїх проблем, а бюджетний дефіцит залишається значним. Водночас сприятлива для Москви ситуація на нафтовому ринку дає Кремлю можливість довше підтримувати високі військові витрати та відтерміновує момент, коли фінансові труднощі можуть стати серйозною перешкодою для продовження війни.

Як повідомляло раніше ForUa, російський диктатор, за даними західних чиновників та аналітиків, розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року. Якщо Росії не вдасться досягти цієї мети, ймовірність повернення Москви до переговорів може зрости.