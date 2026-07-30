Магнітні бурі у серпні: названо найнебезпечніші дні місяця

Серпень 2026 року, за попередніми прогнозами, мине без потужних магнітних бур. Водночас фахівці попереджають, що протягом місяця можливі кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, коли магнітне поле Землі зазнаватиме короткочасних збурень. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), який постійно відстежує активність Сонця. Наразі ознак тривалих або інтенсивних геомагнітних бур не зафіксовано. Однак космічна погода залишається мінливою, тому прогнози можуть коригуватися буквально за кілька днів або навіть годин до початку збурень.

За попередніми розрахунками, найімовірніше магнітне поле Землі буде нестабільним у такі періоди:

5–7 серпня;

13–15 серпня;

21–23 серпня;

29–31 серпня.

Саме в ці дні можливі слабкі або помірні магнітні бурі. Водночас спеціалісти наголошують, що довгострокові прогнози мають орієнтовний характер, адже сонячна активність здатна змінюватися дуже швидко. Найточніші дані зазвичай з'являються за один-три дні до очікуваного явища. Геомагнітні бурі виникають після потужних сонячних спалахів і корональних викидів маси. Потоки заряджених частинок, досягнувши Землі, взаємодіють із її магнітним полем, викликаючи коливання різної інтенсивності.

Під час таких збурень деякі люди відзначають погіршення самопочуття. Найпоширенішими скаргами є головний біль, підвищена втомлюваність, сонливість, порушення сну, дратівливість і перепади настрою. Особливо уважними до свого стану медики радять бути людям із серцево-судинними захворюваннями та тим, хто вважає себе метеочутливим.

Хоча науковці досі не дійшли єдиної думки щодо безпосереднього впливу магнітних бур на здоров'я людини, лікарі рекомендують у такі дні не перевантажувати організм і дотримуватися здорового способу життя.

Фахівці рекомендують висипатися, підтримувати водний баланс, більше бувати на свіжому повітрі та не відмовлятися від легкої фізичної активності. Не менш важливо зменшити вживання алкоголю, енергетичних напоїв і надлишку кофеїну, які можуть погіршувати самопочуття.

Якщо ж під час геомагнітних збурень виникають сильний головний біль, різкі перепади артеріального тиску, біль у грудях чи інші тривожні симптоми, не варто відкладати звернення до лікаря. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями серця та судин.

Як повідомляло раніше ForUa, відмова від їжі за кілька годин до сну суттєво покращує стан серцево-судинної системи та метаболізм.