Секрет здорового серця ховається за 3 години до сну: нове відкриття вчених

Вчені з Північно-Західного університету (США) виявили, що проста зміна графіку харчування може стати потужним інструментом для зміцнення здоров'я. Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі «Артеріосклероз, тромбоз та судинна біологія», відмова від їжі за кілька годин до сну суттєво покращує стан серцево-судинної системи та метаболізм.

Суть дослідження та ключові результати

У межах рандомізованого клінічного випробування науковці спостерігали за групою добровольців віком від 36 до 75 років із надмірною вагою. Учасники, які протягом 7,5 тижнів подовжували свій період нічного голодування щонайменше на три години (тобто вечеряли раніше), продемонстрували помітні фізіологічні покращення порівняно з контрольною групою:

Зниження артеріального тиску: спостерігалося значне нічне зниження діастолічного («нижнього») тиску.

Стабілізація пульсу: покращилися показники частоти серцевих скорочень та їхня варіабельність.

Контроль цукру: покращилася ранкова толерантність до глюкози.

Зниження стресу: зафіксовано нижчий рівень нічного кортизолу.

Чому час має значення?

Дослідники наголошують: для здоров'я важливо не лише те, що ми їмо, а й коли ми це робимо відносно нашого циклу сну. Подовження нічного голодування допомагає синхронізувати роботу серця та обміну речовин із природними біоритмами організму.

За словами автора дослідження, доктора Філліс Зі, узгодження періодів прийому їжі із циклом сну та неспання покращує координацію між метаболічними процесами та серцевою діяльністю. Це особливо важливо для людей із підвищеним ризиком кардіометаболічних захворювань.

Простий шлях до здоров'я

На відміну від складних дієт або медикаментозного лікування, подовження нічного голодування є безкоштовним та доступним кожному методом. Утримання від їжі за кілька годин до сну забезпечує позитивний ефект, який зберігається не лише вночі, а й протягом наступного дня.

Це дослідження доповнює низку попередніх наукових робіт, які доводять користь інтервального голодування (наприклад, схеми 16/8) для профілактики тромбозів, серцевих нападів та ожиріння.