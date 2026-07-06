Погода 6 липня: дощі та грози накриють частину країни

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У низці регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, опади місцями очікуються майже по всій країні, а на північному сході короткочасні дощі та грози прогнозують повсюди.

Вітер буде переважно західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У північних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря становитиме +20...+25 градусів, а на півдні та південному сході буде тепліше — +24...+29 градусів.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7–12 м/с, удень подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с.

У столиці вдень очікується +22...+24 градуси, по області — +20...+25 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.