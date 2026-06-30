«Укренерго» оприлюднило графіки відключень

В Україні 30 червня в усіх регіонах запроваджуються графіки відключення електроенергії. Причиною стало різке зростання споживання через аномальну спеку. Про це повідомляє «Укренерго».

У компанії зазначили, що обмеження діятимуть у період з 17:00 до 22:00. У цей час застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для побутових споживачів.

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1 черги. В «Укренерго» пояснюють, що такі заходи є вимушеними через суттєве навантаження на енергосистему.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом дня, тому закликають споживачів стежити за оновленнями від обленерго.

У Києві та області для низки черг будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 17:00 до 22:00.

У Сумській області, за даними «Сумиобленерго», відключення торкнуться підчерг 1.2, 2.1 та 2.2. Зокрема, підчерга 1.2 залишиться без електроенергії з 20:00 до 22:00, 2.1 — з 18:00 до 20:00, 2.2 — з 17:00 до 20:00.

На Волині, за інформацією «Волиньобленерго», підчерги 1.2 та 2.1 будуть знеструмлені з 16:00 до 19:00, а підчерги 4.1 та 4.2 — з 19:00 до 22:00.

У Львівській області, за даними «Львівобленерго», графіки діятимуть з 17:00 до 22:00. Відключення передбачені для груп 3.1 (17:00–19:30), 5.2 (18:00–20:00) та 4.2 (19:30–22:00). Для інших груп обмеження наразі не прогнозуються.

У Вінницькій області можливе застосування погодинних графіків для населення та обмеження потужності для підприємств, повідомляє «Вінницяобленерго».

У Житомирській області «Житомиробленерго» також попередило про можливі погодинні відключення для всіх категорій споживачів у період з 17:00 до 22:00.

Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від балансу в об’єднаній енергосистемі.

Як повідомляло раніше ForUa, літом за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.