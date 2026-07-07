Шахраї знайшли новий спосіб красти гроші через OLX: як працює нова схема

В Україні активізувалися шахраї, які обманюють продавців на OLX, видаючи себе за покупців. Для цього вони використовують фейкові сторінки "OLX Доставки", через які виманюють банківські дані та отримують доступ до коштів жертв.

За словами експертів, усе починається майже одразу після публікації оголошення. Продавцю пише нібито зацікавлений покупець у Telegram, Viber або іншому месенджері й запевняє, що вже оплатив товар через "OLX Доставку". Для більшої правдоподібності надсилає підроблений скриншот із номером замовлення. Після цього співрозмовник пропонує перейти за посиланням, щоб підтвердити продаж або отримати кошти. Насправді воно веде на фішинговий сайт, який майже повністю копіює дизайн офіційної сторінки OLX.

На підробленому ресурсі продавця просять ввести номер банківської картки, термін її дії, CVV/CVC-код, а також одноразовий код із SMS або push-повідомлення банку. Отримавши ці дані, шахраї можуть миттєво списати гроші з рахунку. Фахівці пояснюють, що зловмисники грають на емоціях продавців. Повідомлення про нібито успішний продаж і поспіх із "підтвердженням платежу" змушують людей втрачати пильність і виконувати всі інструкції.

Щоб не стати жертвою аферистів, експерти радять користуватися лише офіційним сайтом або застосунком OLX, уважно перевіряти адресу сторінки, не переходити за посиланнями з месенджерів і нікому не повідомляти CVV-код, паролі чи одноразові коди підтвердження. Усі повідомлення про оформлення "OLX Доставки" відображаються виключно в особистому кабінеті користувача на платформі.

Якщо кошти все ж були викрадені, необхідно негайно заблокувати банківську картку, звернутися до банку та повідомити про інцидент Кіберполіцію. Чим швидше це зробити, тим більше шансів зупинити операцію та повернути гроші.

Як повідомляло раніше ForUa, шахрайська схема з “Дією” поширюється в Україні.