Українські біженці в Польщі можуть опинитися на вулиці

Із 1 липня 2026 року в Польщі набули чинності нові правила підтримки громадян України, які проживають у центрах колективного розміщення. Держава припинила фінансувати безкоштовне проживання для більшості українських біженців, пояснивши це тим, що значна частина переселенців уже працює та може самостійно оплачувати житло, повідомляє польський телеканал TVN24 з посиланням на рішення Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

До 1 липня державна підтримка в центрах колективного розміщення охоплювала майже 11 тисяч осіб, близько половини з яких були дітьми. Тепер право на безкоштовне проживання втратили, зокрема:

українські матері з дітьми віком понад один рік;

літні люди, які отримують польську пенсію, навіть мінімальну;

інші працездатні громадяни, які не належать до пільгових категорій.

Хто збереже право на безкоштовне житло

люди з інвалідністю;

вагітні жінки;

пенсіонери, які не отримують польської пенсії та не мають родини в Польщі;

інші категорії, визначені органами влади.

Це вже не перше скорочення спеціальної підтримки для українців. Ще 5 березня 2026 року набув чинності так званий «закон про згортання допомоги», який обмежив низку соціальних виплат. Нинішнє рішення стало наступним етапом переходу від надзвичайної підтримки до загальних правил соціальної політики. Самотні матері опинилися серед найбільш вразливих

За даними керівників центрів розміщення, через нові правила близько 40% мешканців можуть бути змушені залишити житло. Найскладніша ситуація — у жінок, які працюють за мінімальну зарплату та не можуть дозволити собі оренду квартири. TVN24 наводить приклад жінки, яка очікує народження сьомої дитини: сама вона збереже право на безкоштовне проживання як вагітна, але шестеро її дітей — уже ні.

Омбудсмен Польщі Марцін Вьончек звернувся до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики із застереженням щодо можливого погіршення становища українських родин.

У відповідь міністерство заявило, що найскладніші випадки розглядатимуть індивідуально. Органам місцевого самоврядування вже надіслали рекомендації щодо надання спеціальної фінансової допомоги сім’ям, чиї діти втратили право на безкоштовне проживання.

Як повідомляло раніше ForUa, через війну за кордон виїхали 5,7 мільйона українців.