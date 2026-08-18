Втрачену на 250 років оперу Бортнянського представлять у Києві

Опера «Креонт» українського композитора XVIII століття Дмитра Бортнянського, яка не звучала понад 250 років після свого створення, буде представлена у театральній постановці на сцені Національної музичної академії України в Києві.

Відкрита репетиція вистави відбулася в академії в понеділок. Прем’єру заплановано на 3 вересня.

«Вперше за 250 років від написання ця опера пролунає зі сцени нашої Академії. Ми повертаємо світу неперевершених українських композиторів, а для наших студентів це можливість стати частиною легендарного проєкту», — заявив ректор Національної музичної академії України Максим Тимошенко.

Диригент-постановник і автор сучасної інтерпретації «Креонта» Герман Макаренко розповів, що музичний матеріал опери є складним, а підготовка постановки тривала лише чотири місяці.

Партію Антігони виконує солістка Національної опери України Ольга Фомічова, Креонта — соліст Національної філармонії Сергій Бортник. Хорові партії виконуватиме Національна заслужена академічна капела «Думка», а оперне дійство супроводжуватиме Національний президентський оркестр України.

Міжнародний проєкт «Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського "Креонт"» під патронатом ЮНЕСКО стартував у 2024 році. У листопаді того ж року відбулася перша концертна постановка опери, а в жовтні 2025-го — театральна прем’єра в Чернівцях.

«Креонт» вперше прозвучав у венеційському Teatro San Benedetto у 1776 році. Після цього партитура опери була втрачена.

Рукопис партитури знайшли лише у 2023 році в бібліотеці Biblioteca da Ajuda в Португалії. Саме ця знахідка дала змогу повернути твір Бортнянського до сучасного музичного життя.

Опера написана за мотивами трагедії Софокла «Антігона». Водночас Бортнянський переосмислив сюжет античного твору та змінив його фінал.

Постановка в Києві має стати черговим етапом міжнародного проєкту, спрямованого на повернення у світовий культурний простір творчої спадщини українського композитора XVIII століття.