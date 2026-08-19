В Україні 19 серпня прогнозують комфортну температуру, подекуди - короткочасні дощі

У середу, 19 серпня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі вдень очікуються лише на сході та південному сході. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів», - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.

У Києві та області вночі місцями можливий короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.

Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 23-25°. На Київщині вночі очікується 9-14°, вдень 21-26°.