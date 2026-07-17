СБУ знищила бомбардувальник на аеродромі «Енгельс»

СБУ провела успішну спецоперацію, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області рф.

Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі, повідомляє СБУ.

Літак зазнав критичних пошкоджень - у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.



Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.



СБУ системно знищує важливі елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник - це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога. Російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах.

Фото: СБУ.