Сенат США зробив важливий крок до запровадження жорстких санкцій проти Росії, відомих як "пекельні санкції". У ніч на 29 липня сенатори схвалили процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду законопроєкту. Рішення підтримали 86 сенаторів, ще 12 проголосували проти. Тепер керівництво Сенату прагне отримати згоду всіх 100 членів палати, щоб остаточно ухвалити пакет санкцій до початку серпневих канікул. Водночас процес може затягнутися, оскільки будь-який сенатор має право заперечити та сповільнити розгляд, повідомляє CNN.

Голосування відбулося через кілька годин після похорону сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних ініціаторів цього санкційного пакета. Незадовго до голосування президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами, а згодом був присутній у галереї Сенату під час процедури. Після оголошення результатів він подякував законодавцям, а частина сенаторів відповіла йому оплесками.

Запропонований пакет передбачає запровадження мит у розмірі до 100% щодо п'яти найбільших імпортерів російської нафти та газу, серед яких Індія та Китай. Очікується, що ці заходи суттєво посилять економічний тиск на Росію та її ключових торговельних партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського перед похороном сенатора США Ліндсі Грема.