17-річний киянин порізав ножем поліцейського

У Києві 17-річний хлопець напав із ножем на поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. Інцидент стався у Подільському районі столиці. Як повідомили в поліції Києва, правоохоронці приїхали після повідомлення про конфлікт у родині. За попередніми даними, підліток сварився з матір’ю та бабусею.

Коли поліцейські прибули на місце, хлопець поводився агресивно та спочатку зачинився в одній із кімнат. Згодом він вибіг із ножем і напав на правоохоронця. За даними слідства, підліток завдав поліцейському близько п’яти ударів ножем у плече та ноги. Постраждалого правоохоронця госпіталізували.

Нападника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, на Полтавщині чоловік стріляв у поліцейських, є поранений.