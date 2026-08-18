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Столиця

Київ менше ніж наполовину готовий до опалювального сезону

Київ менше ніж наполовину готовий до опалювального сезону

У Києві виконали майже половину запланованих робіт із підготовки міської інфраструктури до наступного опалювального сезону. Основну частину заходів планують завершити до початку холодів, а масштабні проєкти — до кінця 2026 року.

Одним із головних завдань столиці є створення дублюючої системи, яка дозволить забезпечувати місто теплом, електроенергією та водою навіть у разі пошкодження або знищення великих об'єктів генерації, заявив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що київська система теплопостачання є однією з найбільших у Європі та формувалася протягом десятиліть. Через це повністю перебудувати її за короткий час неможливо.

Водночас показник виконання робіт на рівні майже 50% є середнім для великої кількості проєктів, які суттєво відрізняються за масштабом і складністю. Частину заходів уже виконали на 90% і більше, тоді як реалізація інших потребує значно більше часу.

Основні роботи з підготовки міської інфраструктури влада розраховує завершити до початку опалювального сезону. Водночас окремі фундаментальні проєкти, зокрема пов'язані з виготовленням необхідного обладнання, планують завершити до кінця року.

Окремою проблемою, за словами Кличка, залишається нестача кваліфікованих працівників, фінансування та часу. Усі ці фактори ускладнюють виконання повного обсягу запланованих робіт у встановлені терміни.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві 2,5 тисячі будинків можуть залишитися взимку без опалення.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КличкоКиївтеплопостачанняпідготовка до зими
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