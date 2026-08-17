Росія не може виробляти сучасні дрони без іноземних технологій - ГУР

Росія продовжує використовувати іноземні комплектуючі для виробництва ударних безпілотників, зокрема нового реактивного дрона «Герань-4». Значна частина його компонентів походить із США, Японії, Німеччини, Швейцарії та Китаю.

У розвідці зазначають, що в «Герані-4» переважають комплектуючі західного виробництва, тоді як приблизно третина деталей має китайське походження. Водночас окремі вузли Росія вже почала виробляти самостійно.

Зокрема, антени захищеного зв'язку CRPA, які спочатку постачалися з Китаю, нині збирають на заводі в Алабузі в Татарстані. Такі вироби отримують маркування «АЛБ». Крім того, у «Геранях-4» та баражувальних боєприпасах «Бандероль» уже фіксують двигуни російського виробництва.

У ГУР також повідомили, що Росія приховує походження західних деталей, стираючи лазером заводські маркування. За словами представника розвідки, це ускладнює встановлення партії товару та ланцюгів постачання, через які компоненти потрапляють до Росії.

Попри те, що російські дрони й надалі містять чимало західних комплектуючих, санкції, за оцінкою ГУР, залишаються дієвим інструментом. У розвідці вважають, що обмеження суттєво ускладнюють доступ Росії до необхідної елементної бази та стримують розвиток її військових технологій.

Після початку повномасштабного вторгнення США, Європейський Союз та інші партнери України запровадили санкції, покликані обмежити доступ Росії до західних технологій. Водночас Москва продовжує знаходити схеми обходу цих обмежень.

17 серпня глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що восени 2026 року Євросоюз планує представити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії.