Оператор БпЛА передавав ФСБ дані про військові та залізничні об’єкти, він отримав 15 років

На Хмельниччині суд призначив 15 років позбавлення волі мобілізованому військовослужбовцю, якого Служба безпеки України викрила на роботі на російську ФСБ. Чоловік проходив службу оператором БпЛА та, за даними слідства, використовував військові безпілотники для пошуку цілей для російських ударів.

Про це в понеділок повідомила СБУ.

Правоохоронці викрили військовослужбовця у лютому 2025 року під час коригування російських обстрілів Хмельницької області.

За матеріалами справи, чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ. За обіцянку грошової винагороди він погодився збирати інформацію про розташування українських військових, електропідстанцій та об'єктів «Укрзалізниці», які російська сторона планувала атакувати.

Для зв'язку з російським куратором засуджений використовував Telegram та заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакте».

Для виконання завдань він застосовував штатні безпілотники військової частини, де служив оператором БпЛА. Крім того, агент придбав власний квадрокоптер та 4G-камеру, яку встановив поблизу вузлової залізничної станції.

За даними СБУ, чоловік налаштував віддалений доступ до камери для російської спецслужби. Таким чином ФСБ розраховувала в режимі реального часу отримувати інформацію про рух вантажних потягів «Укрзалізниці».

СБУ затримала військовослужбовця під час виконання завдання, коли він запустив дрон для додаткової розвідки поблизу українського об'єкта.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобіль, з якого чоловік запускав розвідувальні безпілотники, а також смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану — та призначив 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.