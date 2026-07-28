Бійці «Скелі» жорстоко побили побратимів

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", якіпобили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього бійці медроти вирішили самостійно "покарати" побратимів за порушення дисципліни, повідомляє ДБР.

Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Фото: ДБР.