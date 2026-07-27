Перша в історії: українська рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на чемпіонаті світу

Збірна України з фехтування відкрила лік нагородам на чемпіонаті світу в Гонконзі. 24-річна миколаївчанка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль, яка стала першою в історії нашої країни на ЧС у жіночій рапірі. Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Турнірна сітка для української фехтувальниці видалася вкрай напруженою та видовищною: