Перша в історії: українська рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на чемпіонаті світу

Збірна України з фехтування відкрила лік нагородам на чемпіонаті світу в Гонконзі. 24-річна миколаївчанка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль, яка стала першою в історії нашої країни на ЧС у жіночій рапірі. Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
Турнірна сітка для української фехтувальниці видалася вкрай напруженою та видовищною:
- Поєдинок за вихід у 1/8 фіналу: Полозюк змагалася проти віцечемпіонки світу серед юніорок Аделіни Сенік (Молдова). Спочатку українка лідирувала у шість уколів, однак перемога дісталася лише завдяки вирішальному уколу на пріоритеті — 10:9.
- Чвертьфінал: Аліна здійснила справжню сенсацію, розгромивши лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи італійку Мартіну Батіні з рахунком 15:9.
- Півфінал: у боротьбі за фінал українка поступилася іншій легенді італійського фехтування — 38-річній Аріанні Ерріго (7:15), тим самим гарантувавши собі підсумкову бронзу.