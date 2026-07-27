Суд заарештував організатора виставки на Київщині після ракетного удару РФ

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід організатору виставки у приватному комплексі на Київщині, який 24 липня став ціллю російського ракетного удару. Василя Гончарука відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка наполягала на арешті підозрюваного, вказуючи на ризики, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.

Гончаруку інкримінують службову недбалість. За даними слідства, він організував виставку у приватному спортивному комплексі, де в день атаки перебували представники української оборонної промисловості. Саме по цій локації 24 липня Росія завдала ракетного удару, внаслідок якого загинули 11 людей.

Сторона захисту просила суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури, називаючи тримання під вартою необґрунтованим. Водночас адвокати не запропонували альтернативного запобіжного заходу.

Під час перерви у судовому засіданні захисники повідомили, що адвокат Андрій Доманський звернувся до суду з клопотанням про передачу Гончарука на поруки, мотивуючи це його громадською діяльністю.

Адвокати також відмовилися коментувати перебіг досудового розслідування, зазначивши, що всі свої аргументи та клопотання подають виключно в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали ракетного удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння за участю представників української оборонної індустрії.

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, внаслідок атаки загинули десять людей, ще близько ста зазнали поранень. Водночас у матеріалах слідства, озвучених під час судового засідання, йдеться про 11 загиблих.