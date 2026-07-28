Польща поставила Україні ультиматум щодо МіГ-29: часу залишилося небагато

Варшава готова передати Україні винищувачі МіГ-29, однак Київ має ухвалити рішення найближчими тижнями. Якщо домовленості не буде, Варшава розгляне продаж літаків Болгарії.

Наразі сторони ведуть переговори щодо технічного обслуговування літаків і фінансування їхнього ремонту. Водночас Польща очікує від України співпраці у сфері виробництва безпілотників, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що польська сторона вже зробила свою пропозицію, а тепер рішення залежить від Києва. Він також наголосив, що Україна змогла створити потужну індустрію дронів, яка не лише забезпечує потреби фронту, а й дозволяє експортувати безпілотники, тому Варшава розраховує на взаємовигідне партнерство в цій сфері.

Косіняк-Камиш підкреслив, що польські МіГ-29 перебувають у хорошому технічному стані. За його словами, саме тому Болгарія зацікавлена в їхній купівлі. "Наш пріоритет — домовитися з Україною. Якщо цього не станеться, ми рухатимемося далі. Час для України в цьому питанні спливає, остаточне рішення має бути ухвалене найближчими тижнями", — заявив глава польського оборонного відомства.

Як повідомляло раніше ForUa, країна НАТО попросила польські МіГ-29, призначені для України.