Країна НАТО попросила польські МіГ-29, призначені для України

Польща підтвердила, що не змінюватиме своїх планів щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні, навіть попри звернення однієї з країн-членів НАТО, повідомляє Radio ZET

Варшава отримала запит від неназваної держави Альянсу щодо літаків МіГ-29, які Польща планує передати Україні. Водночас польська сторона не має наміру переглядати свої зобов'язання перед Києвом, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.

"Попри звернення союзника по НАТО, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні", — наголосив Залевський. Водночас він не став відповідати на запитання журналістів, чи йдеться про Болгарію.

За інформацією видання "Мілітарний", наразі серед країн НАТО винищувачі МіГ-29 продовжують експлуатувати лише Польща та Болгарія.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща вирішила утилізувати винищувачі МіГ-29, на які чекала Україна.