Зеленському доповіли про розкол в оточенні Путіна щодо війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує різні настрої в оточенні лідера Кремля Владіміра Путіна. За його словами, частина російської еліти виступає за завершення війни через загрозу економічної та логістичної кризи, тоді як інша наполягає на її ескалації та новій хвилі мобілізації.

Президент зазначив, що найближчої зими можливі два сценарії розвитку подій. Перший передбачає проведення переговорів із Росією та завершення війни, однак ключовою умовою для цього він назвав стійкість українських військових на фронті.

«У нас два шляхи взимку. Перший — щоб ми знайшли можливість і сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Дай Боже сил нашій армії, бо стійкість на фронті — важливий аргумент під час будь-яких перемовин», — сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, існує й інший сценарій, який просувають окремі представники російського керівництва. Він передбачає розширення бойових дій і збільшення масштабів мобілізації.

Зеленський повідомив, що отримав детальну доповідь українських розвідувальних органів, яка свідчить про наявність двох груп впливу в оточенні Путіна. Одна з них усвідомлює ризики економічного та логістичного колапсу Росії й виступає за завершення війни. Інша, яку президент назвав «військовими людьми», прагне подальшої ескалації та продовження бойових дій.

Президент також нагадав, що напередодні провів розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, Україна отримала запрошення до США для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Зеленський припустив, що американська сторона має намір обговорити свої пропозиції окремо з Україною та Росією. Він також зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо вже провів зустріч із міністром закордонних справ РФ Сєрґєєм Лавровим.