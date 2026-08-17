РФ розгорнула біля кордонів секретні бази для далекобійних дронів

Кремль розширює мережу військових об’єктів із новими пусковими майданчиками для сучасних далекобійних безпілотників. Частину таких баз уже використовують для атак по Україні, а деякі з них розташовані на відстані, з якої російські дрони потенційно можуть досягати території країн НАТО. Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, яке проаналізувало документи та супутникові знімки.

Журналісти ідентифікували щонайменше 10 російських баз, де облаштували нові пускові майданчики. Загалом уздовж кордону Росії з Україною та Білоруссю зафіксували щонайменше 59 нових пускових рейок. Частину центрів управління безпілотниками, за даними розслідування, переобладнали на території військових об’єктів і цивільних аеропортів. Інші майданчики створюють у сільській місцевості.

Аналіз супутникових знімків, проведений компанією DroneSec, показав, що приблизно 20 нових пускових рейок можуть мати збільшену довжину. На думку експертів, це може свідчити про підготовку до запуску нових типів російських безпілотників, призначених для ударів на значні відстані.

У виданні зазначають, що розбудова такої інфраструктури створює довгострокову загрозу для держав НАТО. Зокрема, розташування деяких баз потенційно дозволяє російським безпілотникам досягати Варшави. Водночас журналісти наголошують, що доказів підготовки Росії до прямого нападу на Польщу немає.

За даними видання, представники американської та європейської розвідки допускають, що Москва може розглядати можливість проведення провокацій на польській території. Серед потенційних сценаріїв називають атаки на критично важливу інфраструктуру або операції під чужим прапором, коли відповідальність за інцидент можуть спробувати перекласти на Україну. Представник НАТО заявив The Telegraph, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території своїх держав-членів і продовжує підвищувати рівень готовності до протидії загрозам, пов’язаним із безпілотниками.

Супутникові знімки, проаналізовані в межах розслідування, також свідчать про суттєве збільшення кількості сучасних російських безпілотників на окремих військових об’єктах. На одній із баз, за оцінкою журналістів, достатньо місця для одночасного розміщення понад 1000 дронів. На інших ключових об’єктах продовжується будівництво нових пускових установок. Окрему увагу у розслідуванні приділяють новим російським безпілотникам «Герань-4» та «Герань-5». За наведеними даними, вони мають високу швидкість і здатні нести бойове навантаження масою до 90 кг.

Засновник DroneSec Майк Моннік заявив, що Росія істотно розширила інфраструктуру для застосування безпілотників. На його думку, Москва створює цю мережу насамперед для посилення ударів по Україні, водночас нарощуючи потенційну загрозу для країн НАТО.

Як повідомляло раніше ForUa, чим гірше РФ виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід.