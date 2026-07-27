Важлива синергія: чи вдасться Зеленському утримати Трампа на стороні України

28-29 липня президент Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до США, де під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом обговорить перспективи припинення повномасштабної російсько-української війни. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни. Про це він написав у неділю, 26 липня в соцмережі Х після телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

Принагідно зазначивши, що розмова з нинішнім господарем Банкової була дуже плідною, фінський лідер резюмував: «Ми обговорили загарбницьку війну Росії проти України та подальші кроки. Позиції України зараз найміцніші з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки. Україна була і є готовою до миру».

До слова, якщо говорити конкретно про кейс «мирної готовності», то слід зауважити, що на переконання глави української держави, Дональд Трамп вже розуміє, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни. Про це він сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер. «Президент (Трамп – Ред.) зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Навіть інакше. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, зрозумів, що ми справді хочемо миру. Бо раніше звучали голоси, що це саме Україна не хоче зупинятися», – зазначив Зеленський. Звісно, за його словами, Україна хоче перемоги, втім, додав він, є певні нюанси.

«Ми передусім зосереджуємося на людських життях. Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, мати перемир’я, це краще, ніж битися 10-20 років задля перемоги і втрачати наших людей. Перемир’я є кращою альтернативою. Думаю, президент Трамп почав довіряти мені, і це є ключовим, якщо говорити про зміну тону», - акцентував чинний гарант української Конституції.

У ході розмови Лорі Лумер нагадала про різкий конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Трамп та Джей Ді Венс фактично змусили українську делегацію залишити Білий дім. Після цього топ-блогерка поцікавилася, що змінилося, адже нині складається враження, що відносини між двома президентами значно покращилися. «Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини», – поділився Зеленський. За його словами, під час тієї зустрічі поруч не було нікого, окрім них двох.

Він зазначив, що не розкриватиме деталей цієї бесіди, але наголосив – саме довірливий діалог між лідерами має велике значення. «Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США заявив після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті, що український лідер перегнув палицю та хоче продовжувати війну, тоді як Путін нібито готовий до миру.

Між тим публічна сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Володимира Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини.

Хай там як, але сумнозвісна суперечка у Білому домі – це день учорашній. Якщо ж зосередитися на поточному моменті, то, за даними британського агентства Reuters, Україна та США буквально днями обговорили пропозиції домовленостей з РФ щодо припинення повітряних ударів, яку планується представити країні-агресорці Росії в рамках нової ініціативи з відновлення мирних переговорів. Коментуючи напередодні цю інформацію путінський речник Пєсков заявив наступне: «Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові варіанти. Нам ще потрібно дізнатися про них більше… З часом, ймовірно, будуть висунуті якісь пропозиції. Що буде далі, залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть нашим інтересам».

Натомість сам Путін 26 липня, у день ВМФ РФ в Петербурзі заявив своїм військовим, що західна частина України нібито була подарунком Йосипа Сталіна, але він «подарував» ці землі не Україні, а «в рамках єдиної держави».

«До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно — може, не завтра, не післязавтра, рік, два, 10, 15 — але все історично стане на свої місця», - підкреслив очільник країни-агресорки РФ.

Кремлівський диктатор також традиційно повторив затерту до дір та абсурдну по суті своїй мантру про те, що «насправді немає жодної агресії з боку Росії», а росіян нібито «змусили розпочати СВО, щоб завершити бойові дії, розпочаті західною стороною та київським режимом».

Ну, а далі, як то кажуть, вишенька на торті - Путін назвав Росію, яка щодня 24/7 вбиває людей в Україні та руйнує міста, єдиним гарантом її територіальної цілісності: «Був лише один гарант територіальної цілісності України — це Росія. Але вони вважали за потрібне, можливе й благо для себе оголосити Росію своїм ворогом, а росіян — не титульною нацією в Україні, що взагалі нісенітниця й маячня».

Окрім того, правитель РФ у рамках свого псевдоісторичного екскурсу розповів, що «Україну завжди поділяли на лівобережну та правобережну і лівобережна завжди вважалася не просто орієнтованою на Росію, а частиною Росії». За путінською версією, нібито Ленін віддав Донбас не Росії, а Україні, а тепер державі-агресору «доводиться все повернути в нормальне історичне русло».

Путін також заявив, що війна проти України рано чи пізно закінчиться, «ворог буде розбитий і перемога буде за Росією».

Загалом, спілкуючись з росвійськовими, незмінний господар Кремля повсякчас повторював тезу, що в Україні «всі там перебилися, пересварилися, як павуки в банці». «Вони там ділять гроші, які вкрали в українського народу або крадуть у своїх західних спонсорів, ділять і один одного знищують, тікають за кордон, ховаються, знову повертаються. Яка ж там єдність? Не має її й близько», - підсумував російський диктатор. При цьому, цей м’яко кажучи токсичний персонаж і словом не обмовився про те, як його власні павуки, чи радше таргани б’ють одне одному пики на заправках і як істерично волають російські підприємці – власники продукції складів Wildberries, з котрими українські дрони проводять вибухово-просвітницьку роботу.

До речі, вельми і вельми показово, що і ці так звані росбізнесмени, і пересічні мешканці боліт навіть не усвідомлюють, чому у їхню недодержаву зачастили БПЛА з України. Інакше кажучи, на п’ятому році повномасштабної війни, живучи увесь цей час у спотвореній реальності скабєєвих-соловйових населення РФ дивується, за що їм «прилітає». Це означає, що офіційному Києву пояснювальні лекції слід продовжувати і, до речі, як подейкують у дуже вузьких колах, Україна це робитиме й надалі – при цьому не лише за допомогою дронів, а й завдяки ракетам власного виробництва. Власне, за великим рахунком мова йде не про світосприйняття мешканців боліт, а про те, що західні союзники України, зокрема й Трамп, полюбляють сильних, а відтак наша держава й надалі демонструватиме агресору свій залізний кулак. При цьому, часом дуже важко сприймати той факт, що цей самий кулак є надто делікатним, позаяк Україна вражає виключно об’єкти, які так чи інакше дотичні до підживлення путінської воєнної машини, тоді як РФ «воює» з українськими багатоповерхівками, пологовими будинками, школами, дитячими садочками, тощо.