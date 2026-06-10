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Суспiльство

Українських водіїв чекає нова реальність: контроль на дорогах стане тотальним

Українських водіїв чекає нова реальність: контроль на дорогах стане тотальним

Прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про підготовку масштабних змін у сфері безпеки дорожнього руху. Після консультацій із МВС влада розглядає нові механізми боротьби з водіями, які систематично ігнорують правила дорожнього руху.

Одним із ключових напрямків стане розширення можливостей камер автофіксації. У майбутньому вони можуть не лише фіксувати перевищення швидкості, а й виявляти інші небезпечні маневри. Очікується, що нові законодавчі норми дозволять накопичувати дані про історію порушень кожного водія, що в майбутньому може призвести до запровадження прогресивної шкали штрафів або інших адміністративних обмежень для тих, хто регулярно потрапляє в об’єктиви камер.

Ще одна важлива новація стосується електросамокатів, моноколіс та іншого персонального електротранспорту. Для них планують визначити чіткі правила руху, швидкісні обмеження та відповідальність за порушення. Наразі цей сегмент транспорту фактично перебуває у правовому вакуумі.

Головна мета реформ — не збільшення штрафів, а зменшення кількості ДТП та збереження людських життів. Найближчим часом профільні відомства мають представити конкретний законопроєкт, після чого документ винесуть на громадське обговорення.

Якщо зміни ухвалять, правила для водіїв в Україні можуть стати значно жорсткішими вже найближчими роками.

Як повідомляло раніше ForUa, влада планує жорсткіше стежити за технічним станом автомобілів, а штрафи можуть застосовувати навіть за дрібні несправності, які інспектори здатні виявити візуально, без спеціального обладнання.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДТПпорушенняПДРштрафиводії
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