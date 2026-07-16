Водіям готують драконівські штрафи: за що доведеться платити до 17 тисяч гривень

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15348-1, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Документ пропонує збільшити штрафи за перевищення швидкості, запровадити жорсткіші санкції для систематичних порушників та посилити покарання за смертельні ДТП.

Зокрема, законопроєкт пропонує встановити такі штрафи за перевищення швидкості:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2 040 грн;

понад 60 км/год — 2 720 грн;

понад 80 км/год — 3 400 грн.

Також автори документа пропонують знизити так званий "поріг безкарності" із 20 до 10 км/год. Якщо зміни ухвалять, відповідальність може наставати вже за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.

Для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим, планують запровадити суворіші покарання. Якщо протягом року водій чотири або більше разів перевищить швидкість більш ніж на 40 км/год, йому може загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

За повторне аналогічне порушення передбачають такий самий штраф і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Окремо законопроєкт посилює відповідальність за повторний проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил проїзду перехресть, пішохідних переходів та обгону. За друге таке порушення протягом року пропонують штрафувати на 3 400 гривень, а за третє — на 5 100 гривень із позбавленням водійських прав.

Найжорсткіші зміни стосуються ДТП із загиблими. Законопроєкт передбачає обов'язкове позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до восьми років. Якщо аварія призведе до загибелі кількох людей, цей строк може зрости до 8–12 років.

Крім того, за повторне порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини, пропонують встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із забороною керувати транспортними засобами від 12 до 15 років.

Наразі законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді та ще не набув чинності.

Як повідомляло раніше ForUa, ДБР затримало посадовця Національної поліції, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими у стані алкогольного сп'яніння.