Суд Німеччини засудив українця за шпигунство на користь РФ

У Німеччині суд виніс 18 серпня вердикт у справі трьох громадян України: 30-річного чоловіка було засуджено до одного року та трьох місяців позбавлення волі за шпигунство з метою саботажу, двоє інших обвинувачених українців були виправдані. Про це це йдеться в рішенні судової інстанції.

У обвинувальних актах, висунутих Федеральним генеральним прокурором 16 грудня 2025 року та 16 січня 2026 року, всім трьом підсудним було висунуто звинувачення у змові з метою вчинення підпалу з обтяжувальними обставинами у поєднанні зі злочином шпигунства з метою саботажу. 22-річному та 25-річному підсудним було додатково висунуто звинувачення у шпигунстві у поєднанні зі злочином шпигунства з метою саботажу.

Основний судовий розгляд підтвердив ці звинувачення лише частково.

Суд зазначив, що всі троє обвинувачених брали участь у перевезенні за наказом російських служб двох посилок, кожна з яких містила GPS-трекери та автомобільні запчастини, з Німеччини до України у березні 2025 року через українську кур’єрську службу. Вважається, що в такий спосіб російський замовник хотів вивчити можливість здійснення потенційних диверсійних заходів, спрямованих на зрив таких поставок та пов'язаної з ними інфраструктури в Німеччині.

Тим не менш, суду не вдалося встановити, що ці події ґрунтувалися на плані подальшого відправлення посилок, що містили запальні пристрої, з Німеччини до України. Крім того, не було зібрано доказів, що двоє з обвинувачених були причетні до цього плану або були обізнані з ним, або що вони були готові вчинити такі диверсії. Ні допити численних свідків, ні результати обшуків відповідних квартир та оцінки вилучених доказів не змогли підтвердити звинувачення у змові з метою вчинення злочину або підготовці до здійснення диверсійних актів. Інформація, надана контррозвідкою, також не довела, що обвинувачені діяли з наміром. Не вдалося встановити й будь-який намір займатися шпигунством з їхнього боку. Тож двох українців було виправдано, ордери на арешт зняті.

Водночас суд переконаний, що 30-річний підсудний, екстрадований зі Швейцарії, навмисно брав участь у розвідці потенційних цілей диверсії для російського державного актора, це ґрунтувалося на його ширших знаннях справи та його особистих переконаннях. Від імені знайомого з окупованого Росією Маріуполя він організував доставку GPS-трекерів, які надавали дані про місцеперебування під час транспортування з Німеччини до України. Саме він залучив до цієї справи двох інших підсудних і передав трекери 22-річному підсудному в Констанці, який, згідно з інструкціями, переправив їх до Кельна. Звідти 25-річний підсудний відправив їх до України, використовуючи українську компанію.

Рішення ще не набуло юридичної сили. Засуджений та федеральний генеральний прокурор мають право подати апеляцію до Федерального суду.

Як повідомляв ForUA, чоловіків затримали в травні минулого року в Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау.