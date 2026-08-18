Підтримка України: Бельгія спрямує додаткові кошти на оборону, медицину, освіту та відбудову – глава МЗС

Бельгія продовжить підтримку України і спрямує додаткові кошти на оборону, допомогу ветеранам, медицину, освіту, бізнес та відбудову.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Королівства Бельгія Максім Прево на спільній з очільником МЗС України Андрієм Сибігою пресконференції у Києві, передає Ukrinform.

Глава МЗС Бельгії зазначив, що його держава надала Україні від початку повномасштабної війни військову і цивільну підтримку на понад 4,4 млрд євро, лише цьогоріч військова допомога становила 1,1 млрд євро.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну і тиснути на Росію. Шлях до миру не може пролягати через виснаження України. Має бути справедливий і тривалий мир, і Україна повинна бути в змозі захистити свою незалежність і вибір її народу. Це стосується всіх європейців, бо якщо агресія буде винагороджена, якщо кордони можна змінювати силою, якщо міжнародне право може бути знищене без наслідків, Європа стає менш безпечною для кожного з нас», - заявив Прево.

Він додав, що підтримка України є інвестицією в безпеку і стабільність усієї Європи.

За словами Прево, під час цього візиту він представить нові бельгійські ініціативи допомоги Україні.

«Мільйони додаткових євро будуть вкладені у підтримку ветеранів, охорону здоров'я, професійну освіту та українські підприємства, адже економіка має працювати, щоб забезпечувати робочі місця та ресурси для України", – зазначив бельгійський урядовець.

Він також підкреслив, що відбудова "не може чекати до наступного дня після встановлення миру, вона має починатися вже зараз".

"Ми в Бельгії не хочемо вирішувати питання, як має розвиватися Україна, але ми хочемо підтримувати майбутнє, яке українці самі собі обирають", - наголосив Прево.