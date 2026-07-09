Навроцькому не вдалося вирішити історичні питання із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів про подробиці своєї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Анкарі.

Навроцький зазначив, що емоції поляків щодо Волинської трагедії є питанням, що не підлягає обговоренню. Він додав, що відсутність згоди з цього питання становить конкретну проблему, повідомляє Polsat News.

"Для мене питання щодо УПА не підлягають обговоренню. Нам не вдалося вирішити історичні питання. Але ми й не сподівалися, що вдасться вирішити всі питання", – підкреслив він.

За його словами, незважаючи на історичні суперечки, Польща та Україна мають взяти на себе відповідальність за те, що відбувається у зв'язку з російським вторгненням.

"Добре, що ми зустрілися. З президентом України ми обговорювали, як має виглядати польсько-українська співпраця", – зазначив Навроцький.

Він додав, що саме Росія є довгостроковою загрозою для Польщі, а також для НАТО.

Фото: ОП.