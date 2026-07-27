Зросла кількість жертв удару рашистів по полігону під Києвом

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по полігону на Київщині вдень 24 липня зросла до 11 людей.

"Збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід.

Прокуратура наполягає на утриманні під вартою без права внесення застави.

Фото: ДСНС.