ЄС скасував заборону на імпорт російського хутра

Імпорт розкішних російських соболиних шкур тепер може відновитися після того, як країни-члени ЄС скасували заборону, яка була запроваджена лише у квітні.

Ця зміна була включена до останнього пакета санкцій Брюсселя проти Москви, узгодженого минулого тижня, повідомляє Euractiv.

Європейська комісія аргументувала необхідність цього винятку тим, що Росія домінує у світовій торгівлі соболиними шкурами, внаслідок чого у європейських виробників залишається мало альтернативних постачальників.

"Мабуть, їх дуже складно дістати десь ще", – сказав високопосадовець ЄС.

Італія та Греція, два основні покупці російських соболиних шкур у ЄС, наполягали на введенні цього винятку, повідомив порталу європейський дипломат.

Соболь – невеликий хижий ссавець, що мешкає в лісах Північної Азії, цінується за винятково м’яке хутро й здавна є об’єктом жадання європейських будинків моди класу "люкс".

Російські соболині шуби можуть продаватися за десятки або навіть сотні тисяч євро.

За даними "Союзпушнини", єдиного в Росії міжнародного хутрового аукціонного дому, грецькі та італійські компанії, як і раніше, залишаються серед провідних міжнародних покупців поряд із китайськими та російськими.

Фото: sobolluxury.ru.