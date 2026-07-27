Під час зустрічі Зеленський і Бернем обговорили оборонну співпрацю та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії провів першу зустріч із прем'єр-міністром країни Енді Бернемом. Переговори відбулися на борту авіаносця Королівських військово-морських сил HMS Queen Elizabeth на військово-морській базі Портсмут.

За словами глави держави, візит української делегації став першим офіційним міжнародним візитом після вступу Енді Бернема на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Президент наголосив, що це є важливим сигналом підтримки України, а британський прем'єр підтвердив незмінність допомоги українській державі.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення обороноздатності України, зокрема розвиток можливостей захисту повітряного та морського простору, а також перспективи спільного виробництва оборонної продукції.

Окрему увагу приділили розвитку технологічної співпраці. Зеленський подякував Великій Британії за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби (РЕБ), які використовуватимуться для підвищення захисту українських безпілотників.

Президент також зазначив, що Україна та Велика Британія мають значний потенціал для розширення співпраці у сфері безпілотних систем та інших сучасних оборонних технологій.

Крім того, Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема відвідати Україну.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У межах поїздки заплановано зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом, а також спілкування з українськими воїнами, які перебувають у британській країні та раніше брали участь у навчаннях Sea Breeze.