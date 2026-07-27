Здоров’я тих, хто нас захищає: жінки-військовослужбовиці отримують необхідну медичну допомогу

Мобільна платформа — це коли допомога потрібна зараз, а не потім. Це не просто машина з обладнанням, а нічні збори та складна логістика. Кожен кілометр дається важко, а коробки з гелем для УЗД та стерильними серветками в польових умовах стають на вагу золота. Головне завдання — розгорнути повноцінний медичний кабінет там, де немає жодних умов, просто в полі.



Цей виїзд міг не відбутися через банальний брак ресурсу. Допоміг IT-підприємець, засновник MediaMonitoringBot і депутат Київради Григорій Маленко. Він постійно підтримує Дарницький район Києва — здебільшого без розголосу. І цього разу знайшов для нас ресурс без бюрократії та зайвих слів: треба було зробити — і він зробив.



Завдяки цьому ми встигли, й обстеження вже тривають. Жінки-військовослужбовиці отримують медичну допомогу, яку не можна відкладати до перемоги. Здоров’я тих, хто нас захищає, — найважливіше. Це просте людське рішення — робити більше й допомагати тим, хто цього потребує.