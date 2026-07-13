У Польщі затримали чоловіка, який принижував українських дітей через їхнє походження

У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який у громадському транспорті ображав українських дітей, що перебувають у країні під тимчасовим захистом через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, після того як українська сторона дізналася про інцидент, вона звернулася до польських правоохоронних органів із проханням належним чином відреагувати на випадок приниження українців за національною ознакою.

«"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою», — зазначив Сибіга.

Очільник українського МЗС подякував польській поліції за «швидку та правильну реакцію» і наголосив, що прояви агресії та ненависті не повинні мати місця в демократичному європейському суспільстві.

Водночас він закликав окремих польських політиків утриматися від риторики, яка сприяє розпалюванню ненависти до України та українців.

Інцидент стався в місті Бельсько-Бяла. Раніше у соцмережах поширилося відео, на якому чоловік публічно ображає неповнолітніх через їхнє українське походження. На записі він заявляє, що дітей «виростили на наші гроші», а також вигукує образливі заклики повертатися до України.

За словами очевидців, після словесних образ чоловік почав чіплятися до однієї з українських дівчаток. Саме після розголосу цього випадку польські правоохоронці встановили його особу та затримали.