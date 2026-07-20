10 людей загинули внаслідок удару рф по судну поблизу Одеси

Внаслідок російського удару поблизу Одеси по торговельному судну зі збіжжям під прапором Гвінеї-Бісау загинули 10 людей.

"Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули", - повідомляє АМПУ.

Судно після завантаження кукурудзою виходило з українського порту 19 липня. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Фото: ВМС України.