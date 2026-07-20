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Війна

10 людей загинули внаслідок удару рф по судну поблизу Одеси

10 людей загинули внаслідок удару рф по судну поблизу Одеси

Внаслідок російського удару поблизу Одеси по торговельному судну зі збіжжям під прапором Гвінеї-Бісау загинули 10 людей.

"Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули", - повідомляє АМПУ.

Судно після завантаження кукурудзою виходило з українського порту 19 липня. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Фото: ВМС України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдесакорабельокупанти
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