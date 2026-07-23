Росія повністю заблокувала український морський коридор

Україна звернулася з проханням провести термінове засідання Ради Безпеки ООН після атак Росії на цивільні вантажні судна в Чорному морі та фактичного блокування українського морського коридору. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, протягом останніх днів російські війська атакували щонайменше три цивільні вантажні судна. Унаслідок ударів десятки членів екіпажів загинули або отримали поранення. Сибіга також зазначив, що через російські атаки під час жнив українським морським коридором не пройшло жодне судно. Він назвав такі дії свідомою спробою завдати удару по світовій продовольчій безпеці. "Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз завдає ударів по світових продовольчих ринках у Чорному морі", – заявив він.

Очільник МЗС попередив, що подальші атаки можуть призвести до зростання світових цін на продовольство та посилити ризики голоду для мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

У зв'язку з цим Україна ініціювала проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 27 липня та закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі.

Як повідомляло раніше ForUa, біля берегів Румунії дрон атакував танкер.