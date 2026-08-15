Укргідрометцентр: 15-17 серпня переважно без опадів

У вихідні в Україні опади не очікуються, вдень температура місцями сягне 33°. Про це повідомив Український гідрометцентр.

"15-17 серпня переважно без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-16°; вдень 21-28°, на Закарпатті, 16 серпня в більшості областей 27-33°.

15 серпня, за прогнозами синоптиків, на території України погоду визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив. Відтак завтра у суботу очікується невелика хмарність та погода без опадів. Повітряні потоки будуть змінних напрямків зі швидкістю в межах 3-8 м/с.

"Значення температури найближчої ночі будуть в межах 8..13 градусів, вдень очікуємо 23..28, на Закарпатті +30..+33 градуси, у східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть +20..+25 градусів", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У Києві та області 15 серпня опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень близько 25°; на Київщині вночі 8-13°, вдень 23-28°.