В Україні 24 липня прогнозують дощі та грози, вдень до +26°

У п'ятницю, 24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що вдень 24 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози. Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 19°; вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві та області 24 липня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень близько 25°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.