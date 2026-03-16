У Повітряних силах розповіли про нову тактику дронових атак окупантів

Російські війська спрямували на Київську область близько 30 безпілотників різних типів, частина з яких мала канали зв’язку, що дозволяють керувати ними під час польоту.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемаратону.

За його словами, атака відбулася близько 9-ї години ранку і була нетиповою. Дрони використовували канали зв’язку, зокрема mesh-мережі, що дає можливість російським військовим керувати ними в режимі реального часу.

Водночас, за словами Ігната, майже всі безпілотники вдалося збити. У центрі Києва вже виявили уламки дронів, які фахівці мають ідентифікувати.

Представник Повітряних сил також зазначив, що Росія постійно модернізує свої безпілотники. Вони стають менш помітними та складнішими для придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, якщо на початку повномасштабного вторгнення антени дронів мали чотири елементи, то зараз їхня кількість збільшилася до 16. Крім того, з’являються нові типи антен, які складніше нейтралізувати.

Ігнат також прокоментував повідомлення про швидкісну повітряну ціль, яка за характеристиками могла нагадувати крилату ракету. Наразі ця інформація не підтверджена. За його словами, це могла бути перешкода або хибна ціль, що мають встановити відповідні служби. Даних про руйнування через цю ціль немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 16 березня та протягом ранку російська армія атакувала Україну 211 ударними безпілотниками різних типів, понад сотня з яких були дронами типу Shahed. Станом на 11:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 194 безпілотники.