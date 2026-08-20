Через удари по чорноморських портах злетіли ціни на пшеницю

Ф'ючерси на еталонну пшеницю наблизилися до найвищих рівнів майже за три роки.

Ринок реагує на дедалі більші перебої в експортній логістиці, зокрема після ударів по найбільшому українському порту на Дунаї та російських терміналах у Новоросійську протягом останніх двох тижнів, повідомляє Financial Times.

РФ є найбільшим експортером зерна у світі, а Україна посідає п'яте місце. Разом країни забезпечують близько 30% світового експорту пшениці.

За оцінками Oxford Economics, перебої в роботі портів Азовського та Чорного морів можуть скоротити світові поставки зерна цього року на 86 млн тонн, або близько 17% глобального експорту. З них 52 млн тонн припадає на Росію, ще 34 млн тонн – на Україну.

Альтернативні маршрути для українського експорту через залізницю та Дунай здатні компенсувати лише близько 17 млн тонн. І це за умови, що пропускна здатність цих напрямків буде додатково збільшена. Таким чином, повністю замінити морські маршрути через Чорне море Україна не зможе.

Зростання цін на пшеницю посилює тиск на сільськогосподарські товари через широкомасштабну посуху, збої, спричинені погодним явищем Ель-Ніньо, та брак добрив у результаті війни США з Іраном.

Це викликає побоювання щодо нового стрибка світових цін на продовольство, які, за прогнозами Oxford Economics, зростуть цього року на 11,8%, а у 2027 році – ще на 4,8%.

Фото: Forbes.ua