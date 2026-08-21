Рашисти дедалі частіше використовують у своїх атаках новий ракетодрон «Бандероль», який може стати серйозним викликом для української протиповітряної оборони. Його головна особливість — поєднання відносно невисокої вартості та можливості змушувати Україну витрачати на перехоплення складні й дорогі ресурси ППО.

«Бандероль», також відомий як S8000, уперше зафіксували в Україні навесні 2025 року. Це невеликий боєприпас із реактивним двигуном, який поєднує характеристики крилатої ракети та ударного дрона, повідомляє Euronews. Під час одного з останніх масованих ударів по Україні Повітряні сили повідомили про перехоплення таких ракетодронів. Росія запускала їх разом із крилатими ракетами та «Шахедами», створюючи для української ППО додаткове навантаження.

Ракетодрон має меншу бойову частину, ніж потужні російські крилаті ракети, однак його перехоплення може вимагати застосування тих самих систем ППО. За оцінками експертів, вартість одного «Бандероля» може становити від 42,5 до 127,5 тисячі євро, тоді як виробництво деяких російських крилатих ракет оцінюється у сотні тисяч євро. Саме на цій різниці Росія може будувати тактику виснаження української ППО: запускати дешевші цілі, змушуючи оборону витрачати обмежені ресурси для їх знищення.

«Бандероль» здатен розвивати швидкість понад 500 км/год, а заявлена дальність його польоту може сягати 500 км. Для наведення використовується супутникова навігація, а також передбачена автономна система навігації. Ракетодрон має бойову частину вагою близько 114 кг, з яких до 50 кг припадає на вибухову речовину. Для порівняння, боєголовки російських Х-101 та «Іскандер-К» можуть важити приблизно 400–500 кг. За даними українського представника з питань санкційної політики Владислава Власюка, саме «Бандеролі» використовуються приблизно у 80% російських атак на інфраструктуру Одеси.

Ще одна особливість «Бандероля» — його запуск не потребує стратегічного бомбардувальника, як у випадку з багатьма крилатими ракетами. За даними видання, його можуть запускати з розвідувальних безпілотників «Оріон», а також використовувати у зв’язці з вертольотами Мі-28. У результаті Росія отримує відносно дешевий засіб ураження, який можна застосовувати для ударів по цілях та одночасно перевантажувати українську систему ППО. Саме ця тактика може стати однією з головних загроз під час майбутніх масованих атак: Україні доводиться витрачати дорогі засоби перехоплення не лише на потужні ракети, а й на значно дешевші ракетодрони.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія не може виробляти сучасні дрони без іноземних технологій.