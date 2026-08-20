Єврокомісія готує роз’яснення щодо нових правил тимчасового захисту для українців

Європейська комісія найближчими тижнями планує надати державам-членам оновлені оперативні рекомендації щодо застосування нових правил надання тимчасового захисту громадянам України.

Про це 20 серпня на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт, передає Радіо Свобода.

Він також прокоментував випадки, коли окремі країни ЄС вимагали від українців показати дані з «Резерв+» або підтвердити виконання військового обов’язку в Україні.

На запитання Радіо Свобода, чи відомо Єврокомісії про випадки, коли такі документи вимагали також у жінок, Ламмерт зазначив, що рішення ЄС не передбачає різниці між чоловіками та жінками.

«Рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіка та жінку у заявці. Йдеться про військову службу або колишню військову службу. Тож немає жодної різниці між чоловіками та жінками», – заявив представник Єврокомісії.

За його словами, оновлені рекомендації мають допомогти державам-членам однаково застосовувати рішення ЄС, яке передбачає нові умови для отримання тимчасового захисту українцями.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що отримує скарги від громадян через різне застосування нових правил у країнах ЄС.

Зокрема, українська сторона повідомляла про випадки, коли під час оформлення тимчасового захисту у жінок вимагали інформацію з «Резерв+».

У МЗС пояснювали, що такі випадки не мають масового характеру і здебільшого стосуються ситуацій, коли заявники не могли підтвердити законність свого виїзду з України. За наявности підтвердження законного перетину українського кордону необхідности надавати дані з «Резерв+» виникати не повинно.

У відомстві наголосили, що через відсутність централізованих роз’яснень ЄС окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на власний розсуд. Україна закликала Євросоюз якнайшвидше уніфікувати відповідну практику.

Рішення ЄС передбачає продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас нові заявники, які підпадають під вимогу щодо виконання військового обов’язку в Україні, мають підтвердити відповідні обставини для отримання захисту.

Це обмеження стосується лише нових заявників і не поширюється на українців, які вже отримали статус тимчасового захисту.

За даними ЄС, із березня 2022 року понад 4 млн переміщених осіб з України користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.