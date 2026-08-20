15-річного підлітка провідники викинули з поїзда

У поїзді №858К Хмельницький — Київ-Пасажирський стався конфлікт із 15-річним пасажиром. За словами очевидців, двоє провідників, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, застосували силу до підлітка та висадили його під час зупинки у Фастові.

Про інцидент розповіла пасажирка, яка стала його свідком. За її словами, конфлікт стався у першому вагоні поїзда. Очевидиця стверджує, що провідник ударив хлопця, після чого той упав із вагона на землю. Після цього працівники нібито не дозволяли підлітку повернутися до вагона, хоча він мав квиток.

У вагоні перебувала мати хлопця. Дізнавшись про ситуацію, вона звернулася до машиніста та вимагала розібратися в інциденті. На місце викликали поліцію. Пасажири, які стали свідками події, надали правоохоронцям свої пояснення та залишили контактні дані.

В «Укрзалізниці» заявили, що обох провідників уже звільнили. Компанія також передала інформацію про інцидент правоохоронцям і повідомила про готовність сприяти розслідуванню. Представники перевізника зв’язалися з матір’ю підлітка та вибачилися за поведінку колишніх працівників.

Остаточні обставини конфлікту, зокрема дії провідників та пасажира, мають встановити правоохоронці.

Як повідомляло раніше ForUa, офіцер ТЦК у стані алкогольного сп’яніння побив військовослужбовця, який ніс службу в наряді.