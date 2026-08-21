21 серпня в Україні прогнозують спеку до +37°

В Україні у п’ятницю, 21 серпня, очікується сильна спека: температура повітря вночі становитиме 15-20°, а вдень на більшій частині території підніметься до 35-37°. На південному сході буде дещо прохолодніше – 30-34°. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Опадів не прогнозується, лише у північних областях удень місцями можливі короткочасний дощ і гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 21 серпня збережеться спекотна й суха погода. Вночі температура становитиме 18-20°, вдень – 35°.

У Київській області вночі очікується 15-20°, вдень сильна спека 35-37°. Вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.