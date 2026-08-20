Продавець авто став принцом після підтвердження його королівського походження

Бельгійський принц Лоран офіційно визнав 26-річного колишнього продавця автомобілів Клемана Ванденкеркхове своїм сином і спадкоємцем.

Молодика прийняли до родини принца Лорана на церемонії шість місяців тому, але деталі з’явилися лише зараз, пише BBC.

Клеман Ванденкеркхове народився внаслідок стосунків принца Лорана та бельгійської співачки Венді Ван Вантен (справжнє ім’я Іріс Ванденкеркхове) – до того, як принц Лоран одружився з принцесою Клер у 2003 році.

Хоча Клеман офіційно став принцом, він не отримуватиме королівських державних виплат. На них мають право лише кілька членів королівської родини – король Філіп, його батько колишній король Альберт II, принц Лоран та принцеса Астрід.

Також Клеман Ванденкеркхове не буде частиною королівської лінії Бельгії, на відміну від своєї зведеної сестри принцеси Луїзи та зведених братів принца Аймерика та принца Ніколаса. Він не братиме участі у публічних королівських заходах.

Новоспечений принц раніше розповідав, що ще не впевнений, чи почне використовувати прізвище свого батька Саксен-Кобург.

“Можливо, я б і хотів це зробити, але я пишаюся прізвищем Ванденкеркхове. Якби я пожертвував цим прізвищем, це було б зрадою всього, що моя мати зробила для мене“, – говорив він журналістам.

Торік чоловік був у центрі уваги бельгійців через документальний фільм, в якому він розповідав, як познайомився зі своїм батьком.

Клеман розповів, як несподівано зустрів принца в торговому центрі у 2013 році, не усвідомлюючи, хто він. Лише коли йому було 16 років, його мати розкрила особу його батька.

Чотири роки по тому він наважився зателефонувати йому, і після ще кількох дзвінків вони зустрілися особисто, і врешті-решт принц Лоран запропонував їм пройти тест ДНК – той показав збіг у 99,5%.