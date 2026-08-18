Омбудсмен перевіряє обставини загибелі мобілізованого анестезіолога на Вінниччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини взяв на контроль обставини загибелі 43-річного рівненського анестезіолога Дмитра Сисонюка, який після мобілізації перебував у навчальному центрі на Вінниччині та випав із п’ятого поверху будівлі.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату омбудсмена на запит hromadske.

Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у Рівному. Після мобілізації його направили до навчального центру на Вінниччині.

1 серпня чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з п’ятого поверху будівлі на території військового полігону. За даними поліції, на момент прибуття правоохоронців Сисонюк був при свідомості. Він повідомив, що перед падінням «не було боротьби чи стороннього впливу».

5 серпня анестезіолог помер у лікарні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок» — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Водночас в Офісі омбудсмена заявили, що перевіряють обставини призову Сисонюка, його направлення до місця служби та загибелі.

12 серпня представництво Уповноваженого з прав людини в Рівненській області направило запити до Рівненського обласного ТЦК та СП і Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку.

В омбудсмена запросили документи та інформацію про дотримання процедури призову Сисонюка, його направлення до місця служби, умови проходження служби та обставини, які безпосередньо передували його загибелі.

Крім того, Секретаріат Уповноваженого звернувся до Офісу генерального прокурора щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про можливе протиправне заподіяння смерті Сисонюку та ймовірне перевищення військовими службовими особами влади або службових повноважень.

Йдеться, зокрема, про можливі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 115 та 426-1 Кримінального кодексу України.

У Секретаріаті омбудсмена наголосили, що ситуація перебуває на контролі Уповноваженого. Після встановлення всіх обставин мають ухвалити відповідне рішення в межах його повноважень.